قبل انقضاء فترة تكليفه.. نتنياهو يكثف مساعيه لتشكيل حكومة في إسرائيل



وفي المعسكر الاخر، شرع رئيس (هناك مستقبل)، يائير لابيد في اتصالات مع (القائمة المشتركة)، لتوصي بتشكيل الحكومة إذا فشل نتنياهو.



إلى ذلك احتج رئيس حزب (الصهيونية المتدينة)، بتسالئيل سموتريتش، على دعوة نتنياهو مساء أمس لتهدئة الخواطر - في كلا الطرفين . وتساءل ما اذا كان حقا قد حان الوقت لاستبداله .

وتهدف هذه الخطوة إلى إقناع زعيم حزب (أمل جديد)، غدعون ساعر، وزعيم (يمينا)، نفتالي بينت الانضمام الآن إلى حكومة برئاسة نتنياهو، مقابل خوض قائمتيهما الانتخابات المقبلة في قائمة واحدة مع (ليكود)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).