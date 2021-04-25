السيسي: سبيل إسرائيل لتعزيز التعاون مع العالم العربي والإسلامي هو تحقيق التهدئة بالقضية الفلسطينية





وقال السيسي: "نحاول أيضا المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم حتى تؤدي المحادثات إلى حل"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).











رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن سبيل إسرائيل لتعزيز التعاون مع العالم العربي والإسلامي هو تحقيق التهدئة في القضية الفلسطينية.وأشار في تصريحات لصحيفة (دي فيلت) الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني يوم أمس السبت، إلى أنه إذا تمت إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فسيكون ذلك أيضا ضمانا لأمن المواطنين الإسرائيليين، وليس فقط الفلسطينيين.