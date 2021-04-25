دولي

الصحة البرازيلية: تسجيل 3076 وفاة وأكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة البرازيلية: تسجيل 3076 وفاة وأكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 3076 وفاة و71137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد تجاوز الـ389 ألفا، فيما يقترب إجمالي عدد الإصابات من 15 مليونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 2914 وفاة و69105 إصابات بالفيروس.

أخبار ذات صلة

المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بـ(كورونا)

المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بـ(كورونا)

كوريا الجنوبية تتعاقد مع (فايزر) على 40 مليون جرعة لقاح إضافية

كوريا الجنوبية تتعاقد مع (فايزر) على 40 مليون جرعة لقاح إضافية

بايدن يعترف بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين.. وأردوغان يعلق

بايدن يعترف بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين.. وأردوغان يعلق

نتنياهو يجري تقييماً في مقر وزارة الجيش بشأن التوتر في الجنوب

نتنياهو يجري تقييماً في مقر وزارة الجيش بشأن التوتر في الجنوب

أردوغان وبايدن يتفقان على العمل المشترك لتوسيع التعاون

أردوغان وبايدن يتفقان على العمل المشترك لتوسيع التعاون

بأكبر زيادة يومية .. نحو 890 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعالم

بأكبر زيادة يومية .. نحو 890 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعالم

بعد ثلاثة أيام من فقدانها.. إندونيسيا تعلن العثور على غواصة بعمق 850 متراً

بعد ثلاثة أيام من فقدانها.. إندونيسيا تعلن العثور على غواصة بعمق 850 متراً

تركيا: الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام باب العامود بالقدس القديمة &#34;خطيرة ومقلقة&#34;

تركيا: الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام باب العامود بالقدس القديمة "خطيرة ومقلقة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

الديمقراطية: شبّان القدس يعلمون الجميع اليوم كيف ستفرض العاصمة حضورها بمعركة الديمقراطية

الديمقراطية: شبّان القدس يعلمون الجميع اليوم كيف ستفرض العاصمة حضورها بمعركة الديمقراطية

العربية الفلسطينية: علينا تهيئة النفس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

العربية الفلسطينية: علينا تهيئة النفس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

مجلي: القدس توحدنا وعلينا أن نرتقي إلى مستوى ندائها

مجلي: القدس توحدنا وعلينا أن نرتقي إلى مستوى ندائها

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

عضو بـ(كنيست) يطالب نتنياهو بشن عمليات اغتيال بغزة وقصف القطاع بعشرات الصواريخ

عضو بـ(كنيست) يطالب نتنياهو بشن عمليات اغتيال بغزة وقصف القطاع بعشرات الصواريخ

شاهد: اطلاق ثلاث صواريخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف أحدهم سقط داخل القطاع

شاهد: اطلاق ثلاث صواريخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف أحدهم سقط داخل القطاع

استعدادا لتجدد الاشتباكات.. شرطة الاحتلال تنشر 1500 ضابط في أنحاء مدينة القدس

استعدادا لتجدد الاشتباكات.. شرطة الاحتلال تنشر 1500 ضابط في أنحاء مدينة القدس

منوعات

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

شاهد: لينا القيشاوي تعلن عن زواجها بشكل رسمي.. وهكذا احتفلت

شاهد: لينا القيشاوي تعلن عن زواجها بشكل رسمي.. وهكذا احتفلت

وفاة المطرب الأردني متعب الصقار بعد صراعه مع المرض

وفاة المطرب الأردني متعب الصقار بعد صراعه مع المرض

شاهد: محاولة اغتيال كريم عبد العزيز تثير جدل كبير

شاهد: محاولة اغتيال كريم عبد العزيز تثير جدل كبير

شاهد: نيللي كريم تهدد و تتوعد مصطفى قمر.. لهذا السبب

شاهد: نيللي كريم تهدد و تتوعد مصطفى قمر.. لهذا السبب

هل تتفوق إليسا على نانسي عجرم و ميريام فارس في هذا الإعلان ؟

هل تتفوق إليسا على نانسي عجرم و ميريام فارس في هذا الإعلان ؟

شاهد: جمانة مراد تنهار بعد وقوعها ضحية مقلب رمضاني

شاهد: جمانة مراد تنهار بعد وقوعها ضحية مقلب رمضاني

شاهد: منى زكي تشعل مواقع التواصل بعد ولادتها في &#34;لعبة نيوتن&#34;

شاهد: منى زكي تشعل مواقع التواصل بعد ولادتها في "لعبة نيوتن"

شاهد ماذا قالت شمس الكويتية بعد تجربتها الموت لـ20 دقيقة

شاهد ماذا قالت شمس الكويتية بعد تجربتها الموت لـ20 دقيقة

شاهد: أحمد مالك يعتدي على رامز جلال بطريقة وحشية بعد وقوعه في المقلب

شاهد: أحمد مالك يعتدي على رامز جلال بطريقة وحشية بعد وقوعه في المقلب

عربي

الجيش اليمني: أسقطنا طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في تعز ومأرب

الجيش اليمني: أسقطنا طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في تعز ومأرب

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان على التنسيق لحماية الأمن العربي

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان على التنسيق لحماية الأمن العربي

الأردن: 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الناشط المصري &#34;وائل غنيم&#34; يُعلق على أحداث القدس

الناشط المصري "وائل غنيم" يُعلق على أحداث القدس