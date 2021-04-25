الصحة البرازيلية: تسجيل 3076 وفاة وأكثر من 71 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 3076 وفاة و71137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد تجاوز الـ389 ألفا، فيما يقترب إجمالي عدد الإصابات من 15 مليونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 2914 وفاة و69105 إصابات بالفيروس.