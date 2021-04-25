عكرمة صبري: على المواطنين البقاء على أهبة الاستعداد لأي اعتداء خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، مجالس العائلات في مدينة القدس، لحشد طاقاتها وتشكيل لجان شبابية؛ للدفاع عن المدينة.



وشدد صبري، على ضرورة بقاء المواطنين الفلسطينيين، على أهبة الاستعداد لأي اعتداء غادر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام المقبلة، بحسب قناة (الأقصى) الفضائية.



وتتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في العديد من مدن القدس، وعلى رأسها منطقة باب العامود، والتي تخللها اعتداءات على المصلين واعتقالات بين المواطنين، بالإضافة الى منع إدخال وجبات الإفطار للصائمين لباحات المسجد الأقصى.