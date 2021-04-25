التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي في الساعات الأولى من صباح الأحد (بتوقيت السعودية)، أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.



وأكد التحالف أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح التحالف أن محاولات الجماعة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأعلن الحوثيون فجر الجمعة، عن تنفيذ عمليتين هجوميتين الأولى استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، والثانية استهدفت شركة "أرامكو" في جيزان بطائرة مسيرة.