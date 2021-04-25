الجيش اليمني: أسقطنا طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في تعز ومأرب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، إسقاط طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون في تعز ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي: "إن الجيش تمكن من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثية في بلدة قهبان في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، كما أسقط أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 3 طائرات من دون طيار محافظة مأرب، شرقي البلاد".



وأضاف: "الطائرات التي أسقطت في مأرب، كانت إحداها تجسسية إلى جانب طائرتين مفخختين محملتين بالمتفجرات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع: "جنود الجيش اليمني ورجال القبائل وبإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر كافة تسللات وهجمات الجماعات الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مارب، وتم تكبيدها مئات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والدوريات واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".



وأوضح أن "الطيران المقاتل للتحالف العربي شارك بفاعلية في تدمير تعزيزات الجماعات الحوثية وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات، فيما تمكنت القوات الحكومية من قطع طرق الإمداد الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب وهيئات حاكمة".