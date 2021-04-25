إطلاق قذائف "هاون" من قطاع غزة على مستوطنة (ناحل عوز)

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت، فجر اليوم الأحد، عدة قذائف (هاون) من قطاع غزة، سقطت داخل موقع (ناحل عوز) بغلاف غزة، أسفر عن إطلاق صفارات الإنذار بالمستوطنة.



وقال موقع (بيتخون شوتيف) الإسرائيلي: "حتى اللحظة تم إطلاق أربع قذائف هاون من قطاع غزة، باتجاه مستوطنة (ناحل عوز) بالغلاف، تم تفعيل صفارات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية فقط".



وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان ثلاثة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة، نحو مستوطنة غلاف غزة، ما أسفر عن اطلاق صفارات الإنذار، مشيرة إلى أن اثنين من الصواريخ سقطا في مستوطنات الغلاف، والثالث داخل القطاع.



وشهد قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، حالة من التوتر الشديد، على خلفية استمرار الاعتداءات الاسرائيلي على المقدسيين والقدس، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، قبل أن تستهدف طائرات الاحتلال مواقع مختلفة في القطاع.