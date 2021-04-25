اصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار اسفنجي في اليد والعشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت نصرة لابناء شعبنا في القدس الشريف.وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان العشرات من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الاعيرة الاسفنجية وقنابل الغاز مما ادى لاصابة شاب يبلغ من العمر ٢٦عاما بعيار اسفنجي بعيار اسفنجي في الذراع والعشرات بالاختناق وعولجت جميع الحالات ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني .واشار شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ونشروا قناصتهم في مواقع عديدة ونصبوا كمائن بهدف اعتقال الشبان الا انهم فشلوا في تحقيق ذلك.بدوره اكد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على حق شعبنا في المقاومة الشعبية ضد كل اجراءات الاحتلال التي تستهدف شعبنا ومقدراته في مختلف محافظات الوطن في ظل تصاعد الاعتداءات التي شهدتها القدس العاصمة وسكانها من قبل المستوطنين بحماية اجهزة امن الاحتلال.ووجه شعبان التحية لابناء شعبنا في القدس الذين يضربون مثالا في المقاومة الشعبية ويتصدون بصدورهم العارية محاولات الاحتلال تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة رئيس الهيئة مؤيد شعبان وكادر الهيئة وعضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي حكم طالب وكوادرها في قلقيلية والناشط في المقاومة الشعبية خيري حنون ولجان المقاومة الشعبية والمئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعمة لصمود اهلنا في القدس.