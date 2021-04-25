الديمقراطية: شبّان القدس يعلمون الجميع اليوم كيف ستفرض العاصمة حضورها بمعركة الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

حيّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنتفاضة الشباب المقدسي التي تصاعدت في الساعات الماضية ضد عربدات المستوطنين، ودفاعاً عن المسجد الأقصى، ورفضاً لسياسات التطهير العرقي وهدم المنازل وسرقة الأراضي وتدنيس المقدسات.



وأكدت الجبهة الديمقراطية أن المعركة الضارية التي يخوضها شبّان القدس اليوم دفاعاً عن هوية مدينتهم الفلسطينية وعروبتها هي النموذج الذي يجب أن يقتدي به الكلّ الوطني، والذي ينبغي أن يلقى كل الدعم والمساندة من قبل شعبنا بكل فصائله وقواه الوطنية المدعوّة لأن توحد جهودها في مرجعية موحدة منظمة لتعزيز صمود مواطني القدس العاصمة، وإذكاء جذوة إنتفاضتهم.



ورأت الجبهة أن ما يجري الآن في أحياء القدس وشوارعها من مواجهات باسلة مع شرطة الإحتلال وعصابات المستوطنين هو الرد العملي الملموس على محاولات إحياء صفقة القرن، وهو الشكل الذي من خلاله يمارس أبناء القدس السيادة على مدينتهم، والذي يظهرون من خلاله كيف يمكن للعاصمة أن تفرض حضورها في معركة الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالإنتخابات القادمة، عبر الإشتباك مع الإحتلال وليس من خلال إنتظار موافقته على بروتوكولات أوسلو التي عفا عنها الزمن.



ودعت الجبهة الديمقراطية سائر القوى السياسية الفلسطينية والقوائم المترشحة للإنتخابات إلى التوافق على خطة ملموسة لتنفيذ العملية الإنتخابية في القدس بالإستناد إلى زخم إنتفاضة شبّانها.