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دولي

المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بـ(كورونا)

المكسيك تسجل 3308 إصابات و349 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، السبت، تسجيل 3308 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، و349 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 2326738 حالة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 214853 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الحكومة: "إن العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير".

وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن "العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم المسجل رسميا".

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