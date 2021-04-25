العراق.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق إثر حريق بمستشفى ببغداد

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر عراقية مطلعة بأن حريقا اندلع في مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد، تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 11 آخرين باختناقات.



وذكرت المصادر أنه تم تسجيل وفاة واحدة و11 حالة اختناق بين المرضى بعضها خطرة كحصيلة أولية للحريق الناجم عن انفجار عبوة أوكسجين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



من جهتها، أعلنت مديرية الدفاع المدني أن فرقها أخمدت حريقا داخل مستشفى في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.