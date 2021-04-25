ماذا سيحدث حال فشلت الوساطة الدولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقل جال بيرجير، محرر الشؤون الفلسطينية، بقناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر دبلوماسية دولية، قولها: "إن المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مستمرة، ولكنها تحذ من فشل هذه الوساطة".



وأضاف المصادر: "إذا فشلت المباحثات، قد نرى ردود جدية من إسرائيل تجاه غزة، قد تؤثر على السكان المدنيين"، بحسب بيرجير.



وشهد قطاع غزة، مساء الجمعة، وفجر السبت، حالة من التوتر الشديد، على خلفية استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات المسجد الأقصى ومدينة القدس.



وعلى أثر هذه الاعتداءات، قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة، قبل أن ترد طائرات ومدفعية الاحتلال باستهداف عدة مناطق في القطاع.



وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بان صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد اطلاق ثلاث صواريخ من قطاع غزة.