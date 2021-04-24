مسؤول إسرائيلي: نستعد بالساعات المقبلة اتساع مدى الصواريخ التي تطلق من غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (مفزاكي راعم) عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله: "نستعد في الساعات القريبة لاحتمالية اتساع مدى الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة".



وشهد قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، وفجر السبت، جولة تصعيد كبيرة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى والمصلين هناك، حيث اطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقصف مواقع في القطاع.



وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أفاد اعلام الاحتلال بأن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف، أسفر عن انطلاق صفارات الإنذار.