اللجنة المركزية لحركة (فتح) تجتمع غداً برئاسة الرئيس.. وهذا ما ستناقشه

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، يوم غد الساعة الثامنة والنصف مساء اجتماعاً لها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس.



وقال صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية: "إن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة التداعيات الخطيرة في القدس، واستعراض جهود الحركة في إطار استعداداتها للعملية الانتخابية، خاصة في إطار إصرار القيادة الفلسطينية على أن لا انتخابات دون القدس وما استجد من تطورات ميدانية ومواجهة مستمرة يقودها أبناء شعبنا دفاعاً عن العاصمة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.