دولي

بايدن يعترف بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين.. وأردوغان يعلق

بايدن يعترف بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين.. وأردوغان يعلق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، الاعتراف بالمذابح التي ارتكبت في العهد العثماني ضد أكثر من مليون أرمني.

واعتبر بايدن أن المجازر التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية "إبادة جماعية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويأتي إعلان بايدن بمناسبة الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "نتذكر أرواح جميع الذين ماتوا في الإبادة الجماعية للأرمن في العهد العثماني ونجدد التزامنا بمنع حدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى".  

وأضاف: "ابتداءً من 24 أبريل 1915، مع اعتقال المفكرين الأرمن وقادة المجتمع في القسطنطينية من قبل السلطات العثمانية، تم ترحيل مليون ونصف المليون أرمني أو ذبحهم أو نقلهم حتى الموت في حملة إبادة".

وتابع: "نكرم الضحايا اليوم حتى لا يضيع التاريخ ونتذكر حتى نظل يقظين دائمًا ضد الكراهية بجميع أشكالها".

وكان الرئيس جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية، الجمعة، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مصدر مطلع إن بايدن أبلغ أردوغان خلال الاتصال أنه سيعترف السبت بأن مذابح 1915 للأرمن هي "إبادة جماعية".

ولم يشر البيت الأبيض إلى المسألة المثيرة للجدل، واكتفى بالقول إن بايدن حثّ على "علاقة ثنائية بناءة مع مجالات تعاون موسعة وإدارة فعالة للخلافات".

وتجنب عدد من الرؤساء الأميركيين السابقين إعلان هذا الاعتراف، بسبب مخاوف من تفاقم التوتر مع الحليفة في الناتو تركيا.

أردوغان يعلق 

بدوره، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "بتسييس" قضية الإبادة الجماعية بحق الأرمن، من قبل الأطراف الأميركية، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالإبادة الجماعية بشكل رسمي.

وقال الرئيس التركي: "تسييس أطراف ثالثة النقاشات (حول أحداث 1915) وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد".

وأضاف: "ما يجمعنا (الأتراك والأرمن) ليست المصالح بل ارتباطنا الوثيق بالدولة والقيم والمثل العليا ذاتها".

أما وزير خارجية تركيا، مولود شاووش أوغلو، فقال إن بلاده ترفض تماما قرار أمريكا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقال وزير الخارجية: "تركيا لا تتلقى دروسا من أحد حول تاريخها".

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