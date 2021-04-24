شؤون فلسطينية

مدير مستشفى غزة الأوروبي: هذا ما تمتاز به الموجة الثانية من فيروس (كورونا)

مدير مستشفى غزة الأوروبي: هذا ما تمتاز به الموجة الثانية من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة، أن المستشفى شارف على الامتلاء من حيث إشغال الأسرة، خاصةً وأن الموجة الثانية من فيروس (كورونا) تمتاز بسرعة الانتشار والزيادة في الأعداد والنوعية من حيث الخطورة. 

وقال العقاد في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء الويم السبت: "يُجرى يومياً آلاف الفحوصات ونتابع الحالة الوبائية وكذلك فرق التقصي تقوم بزيارة منازل المصابين، كل ذلك من أجل الحد من تفشي الوباء".

وأضاف: "نحن بحاجة لإجراءات أكثر تشديداً وأكثر التزاماً من قبل المواطنين قد لا نلجأ لزيادة الإجراءات خلال الفترة المقبلة واتخاذ المزيد منها في حال الالتزام والتسطيح.

وفي السياق، أوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي، أن مدة الحجر للمصابين 14 يوماً، لافتا إلى أن الأيام الثلاث الأخيرة من الممكن للمصاب العودة لممارسة حياته ولكن بشرط اختفاء الأعراض.

وقال: "رسالتنا لمن تظهر عليه أعراض فيروس (كورونا)، متابعة الحالة -حرارة وجهاز تنفسي- بالإضافة إلى عدم مخالطة المجتمع، وإذا شعر المصاب بصعوبة بالتنفس عليه التوجه للمستشفى".

وأضاف العقاد: "فيما يخص نسبة الخطأ على الفحوصات المخبرية فهي واردة، خاصةً في ظل ظهور الأعراض، والمطلوب التزام المصاب بالحجر وأخذ العلاجات اللازمة". 

وأشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، لا زالت تركز على ضرورة وأهمية التطعيمات، خاصةً وأنها الحل الأمثل للتغلب على الجائحة، مطالباً الجميع بالتوجه للمراكز الطبية التي تقدم اللقاحات.

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