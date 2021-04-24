شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات مساندة للأقصى بمحافظات الضفة

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرات مساندة للأقصى بمحافظات الضفة
رام الله - دنيا الوطن 
أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بحالات اختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية خرجت في عدة محافظات في الضفة الغربية، خرجت نصرة للأقصى.

في التفاصيل، أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم السبت، بحالات اختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، خرجت نصرة للأقصى.

وكان مئات المصلين، أدوا صلاة التراويح على ميدان الشهداء وسط نابلس، وذلك نصرة للمسجد الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

في المحافظة ذاتها، أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت بالقرب من دوار دير شرف، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل معاوية عنتري (15 عاما) خلال تواجده في محله التجاري.

في السياق، اندلعت، مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، في محيط مصانع غاشوري الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

وقالت الوكالة: "إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى".

إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بوجهه، خلال مواجهات اندلعت، بين الشبان وجنود الاحتلال، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.

إلى مدينة البيرة،  اندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي الليلة، عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة خرجوا ردا على اعتداء الاحتلال على مسيرة سلمية منددة بالاعتداءات بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وفي محافظة الخليل، فقد أصيب عدد من المواطنين، بالاختناق  جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك نظمت في المدينة.

وشاركت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية والاسلامية بمحافظة الخليل، في مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للمسجد الاقصى المبارك، انتهت بمواجهات مع الاحتلال وسط المدينة.

وانطلقت المسيرة من مسجد الحسين عقب اداء شعائر صلاة التراويح، مرورا بشارع عين سارة ووصولا الى دوار ابن رشد ومن ثم الى مركز المدينة التجاري باب الزاوية، بعنوان "القدس تنتفض فلسطين تنتفض".

وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات غاضبة ضد الاحتلال وأخرى تطالب بنصرة المسجد الأقصى، وبالتحرك لنجدة وإنقاذ القدس والأقصى من خطر التهويد، مؤكدين أهمية تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض وعدم العبث بمقدرات أبناء شعبنا، كما رفعت خلال المسيرات الأعلام الفلسطينية، وصورا للأقصى.

بالبقاء في المحافظة ذاتها، أصيب، الليلة، عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفوار جنوب الخليل عقب مسيرة نصرة للقدس والاقصى انطلقت من وسط المخيم صوب مدخله الرئيسي.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام والمدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات من أهالي المخيم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

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