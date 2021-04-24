الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم السبت.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 305 إصابات، وذلك بعد فحص 967 عينة، وذلك بنسبة إصابة 32 %.