عضو بـ(كنيست) يطالب نتنياهو بشن عمليات اغتيال بغزة وقصف القطاع بعشرات الصواريخ

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية، عن عضو بالكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قولها: "يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يأمر الجيش الإسرائيلي بشن عمليات إغتيال في غزة، وقصف عناصر المقاومة بعشرات الصواريخ، بدلا من قصف الكثبان الرملية الخالية والمقار غير المأهولة".



وشهد قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، وفجر السبت، جولة تصعيد كبيرة، بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية استمرار اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين هناك.



وقد قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ، مستوطنات غلاف غزة، لترد بعدها طائرات ومدفعية الاحتلال، باستهداف عدة مناطق في قطاع غزة.