شاهد: اطلاق ثلاث صواريخ من غزة نحو مستوطنات الغلاف أحدهم سقط داخل القطاع

رام الله - دنيا الوطنافاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، الأول نحو مستوطنة (سديروت) ولكن القبة الحديدية اعترضته، والثاني نحو منطقة مفتوحة في (نيريم) بأشكول.وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن صاروخاً ثالثاً أطلق من قطاع غزة، نحو مستوطنات غلاف غزة، ولكنه سقط داخل القطاع.وأشار إعلام الاحتلال بأنه على أثر ذلك، دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من مستوطنات غلاف غزة، منها (مفلاسيم) و(نير عام) و(سديروت).بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة، تجاه سديروت، وتم اعتراضها".وأضاف في حديثه عن الصاروخ الثاني الذي سقط في (نيريم أشكول): "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف، وسقطت في منطقة السياج".وفيما يتعلق بالصاروخ الثالث، تابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل قليل، تم رصد عملية إطلاق لصاروخ من قطاع غزة، سقط داخل القطاع، ونتيجة للإطلاق، تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط".من جانبه، قال ماندي ريزل، مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "الفرق الطبية تقوم بمعالجة عدد من المصابين بالهلع جراء إطلاق الصاروخ على سديروت، وتقوم أيضا بإجلاء آخرين بينهم مجندة إلى مستشفى برزلاي بعد إصابتهم بالهلع".