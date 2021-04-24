استعدادا لتجدد الاشتباكات.. شرطة الاحتلال تنشر 1500 ضابط في أنحاء مدينة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن هناك انتشاراً واسعاً لقوات الشرطة الإسرائيلية في القدس، استعداداً لتجدد التظاهرات بعد صلاة التراويح.



وأشار الموقع إلى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت 1500 ضابط شرطة في أنحاء القدس في مراكز الاحتكاك.



في السياق، نقل الموقع عن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، أن الشرطة ستبذل قصارى جهدها لوقف الاشتباكات في القدس.



وتتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، على مدار عدة أيام، على المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق من مدينة القدس، وعلى وجه الخصوص عند منطقة باب العامود.



وشهد قطاع غزة، مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، جولة تصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت على خلفية استمرار اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.