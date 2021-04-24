طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين 26 نيسان/ أبريل 2021.وطالبت الهيئة في تصريح نشر على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9:00 صباح غد الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.ودعت الهيئة، المسافرين، التواجد الساعة 8:00 صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.