شؤون فلسطينية

ماذا قال اعلام الاحتلال عن جولة التصعيد الأخيرة بقطاع غزة؟ وما مستقبل التهدئة؟

ماذا قال اعلام الاحتلال عن جولة التصعيد الأخيرة بقطاع غزة؟ وما مستقبل التهدئة؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن التقديرات في إسرائيل تؤكد انه اذا تم استئناف إطلاق الصواريخ من غزة هذه الليلة، فنحن في طريقنا إلى جولة قتال".

بدوره، أعلن تساحي دبوش، مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ملخص المشاورات التي جرت في (الكرياه) عقب الأحداث التي وقعت مساء الجمعة وفجر السبت في قطاع غزة.

وأوضح دبوش، أن الملخص تمثل في أن إسرائيل تريد الهدوء، ولكن حركة حماس هي التي ستقرر ما إذا كانت ستذهب للتصعيد أو الهدوء.

من جانبه، أكد باراك رافيد، مراسل موقع (واللا)، أن إسرائيل تريد تهدئة التوتر في القدس وقطاع غزة وتجنب المزيد من التصعيد، لافتا إلى أن هذا ما قاله مسؤولون إسرائيليون كبار بعد سلسة من المناقشات التي أجراها، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.

المحلل العسكري للموقع ذاته، أمير بوخبوط، قال بدوره: "بناء على تعليمات من رئيس هيئة العمليات اللواء أهارون حاليفا، في الساعات المقبلة ستنتقل سريتان من حرس الحدود من مناطق الضفة إلى غلاف القدس كجزء من الجهود لمنع وقوع حوادث غير عادية".

اما صحيفة (ديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت: "في الجيش قرروا رفع مستوى التأهب في القوات العاملة على بطاريات القبة الحديدية في مناطق واسعة في الجنوب خوفا من تجدد إطلاق الصواريخ من غزة أو توسيع نطاقها".

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