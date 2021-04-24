الأردن: 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 49 وفاة، و1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة الأردنية.



وأوضحت الصحة الأردنية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (700,423) حالة، وعدد الوفيات إلى (8563) حالة.