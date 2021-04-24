شؤون فلسطينية

استطلاع رأي: قائمة فتح تحصل على 32% مقابل 10% لحماس

استطلاع رأي: قائمة فتح تحصل على 32% مقابل 10% لحماس
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي نفذه مركز الدراسات واستطلاعات الرأي في جامعة فلسطين الأهلية بأن (93.10%) من المستطلع آرائهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة يوم السبت 22 ايار 2021، فيما لم تبلغ 25 قائمة نسبة الحسم.

جاء ذلك خلال الاستطلاع الالكتروني الذي نفذه مركز الدراسات واستطلاعات الرأي في جامعة فلسطين الأهلية حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021خلال الفترة الزمنية بين 17 و24 نيسان 2021، وشارك في الاستطلاع 4055 فلسطينياً بينهم (69%) من الضفة الغربية و (31%) من قطاع غزة.

وأظهرت النتائج اهتمام كلا الجنسين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ولكن من الملاحظ بأن الذكور أكثر اهتماما من الإناث حيث كانت نسبة الذكور (79%) مقابل (21%) للإناث.

من حيث عمر المستطلع آراؤهم فقد أظهرت النتائج بأن جميع الفئات العمرية مهتمة بموضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية ولكن البارز خلال الاستطلاع بأن النسبة الأعلى بين الفئات العمرية هي (26.43%) تعود للفئة العمرية (26-35)، تليها الفئة العمرية (46-60) بنسبة (26.05%)، تليها الفئة العمرية (45-35) بنسبة (25.27%)، تليها فئة (18-25) بنسبة (16.84%) واخيراً فئة الستين فما فوق بنسبة (5.41%).

المشاركة في الاستطلاع حسب المناطق الجغرافية

ومن حيث المنطقة الجغرافية للمستطلع آرائهم فقد تم استهداف جميع محافظات الضفة الغربية وغزة وقد تم الوصول إليهم من خلال نشر رابط استطلاع الرأي على المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي، فقد أظهرت النتائج بأن محافظات الضفة الغربية أكثر اهتماما في موضوع الانتخابات التشريعية بنسبة (69%) مقارنة بمحافظات قطاع غزة بنسبة (31%) وبشكل عام فإن جميع المحافظات الفلسطينية مهتمة بموضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية ولكن البارز بأن محافظتي الخليل وبيت لحم أظهرت أكثر اهتماما في موضوع الانتخابات التشريعية بنسب (21%) و (18%) تليها غزة بنسبة (12%) ثم نابلس ورام الله بنسبة (7%) لكل منهما من ثم شمال غزة بنسبة (6%) ويليها جنين وخانيونس ورفح بنسبة (5%) لكل منهم ثم القدس بنسبة (4%) ثم تليها دير البلح وطولكرم بنسبة (3%) لكل منهما ومن ثم سلفيت وقلقيلية وطوباس وأريحا والأغوار بنسبة (1%) لكل منهم.

هل ستجري الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر ؟

ردا على سؤال اذا ما كانت ستجري الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، أظهرت نتائج استطلاع الرأي بأن النسبة الأعلى من المستطلع آرائهم ترى بأنه سيتم تنفيذ الانتخابات بنسبة (64.33%) مقابل نسبة (35.67%) لا يرون بأن الانتخابات ستتم في موعدها المقرر بتاريخ 22 ايار 2021.

المشاركة في الانتخابات التشريعية

أظهرت نتائج استطلاع الرأي بأن النسبة الأعلى من المستطلع آرائهم بأنها ستشارك في الانتخابات التشريعية بنسبة (93.10%) مقابل نسبة (6.90%) لن يشاركون في الانتخابات.

القوائم الانتخابية

أظهرت النتائج نسبة (4.5%) من المستطلع آرائهم والذين سيشاركون في الانتخابات بأنهم سيقومون بوضع "بطاقة فارغة" في صندوق الانتخابات ولكن ايضاً أظهر النتائج بأن 11 قائمة انتخابية ستتجاوز نسبة الحسم (1.5% من مجموع الأصوات) وبقية القوائم الـ 25 لن تتجاوز نسبة الحسم.

وبالتفصيل فقد تقدمت قائمة حركة فتح على جميع القوائم الانتخابية بنسبة (32.57%)، تليها قائمة القدس موعدنا بنسبة (10.3%) ومن ثم قائمة نبض الشعب بنسبة (10.15%) ثم قائمة المستقبل بنسبة (9.16%) ثم قائمة فلسطين الموحدة بنسبة (5.54%) تليها قائمة حراك طفح الكيل بنسبة (5.44%) ثم قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية "للتغيير وإنهاء الانقسام" بنسبة (4.96%) ثم قائمة الحرية بنسبة (3.37%) ثم قائمة اليسار الموحد بنسبة (2.96%) تليها قائمة نبض البلد بنسبة (2.05%) ثم الفجر الجديد بنسبة (1.54%).

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