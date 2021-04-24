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منظمة التعاون الإسلامي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس ونؤكد حق المقدسيين بالمشاركة في الانتحابات

منظمة التعاون الإسلامي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس ونؤكد حق المقدسيين بالمشاركة في الانتحابات
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الإسلامي ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين، من اعتداءات على الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف، ما أسفر عن جرح واعتقال العشرات منهم.

وحملت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إسرائيل-قوة الاحتلال- المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية، التي تغذي العنف والتوتر والكراهية، وتستوجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستنكرت المنظمة محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى مساندة إجراء هذه الانتخابات في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير سبل نجاحها.

وأكدت موقفها الداعم للعملية الانتخابية الفلسطينية باعتبارها استحقاقا سياسيا وقانونيا، يسهم في تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ويؤكد حقه في تقرير المصير وتحقيق سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

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