الناشط المصري "وائل غنيم" يُعلق على أحداث القدس

رام الله - دنيا الوطنعلّق الناشط المصري وائل غنيم، أحد قادة ثورة 25 يناير، على ثورة شباب القدس ضد المحتل الإسرائيلي.‏وقال غنيم، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "النضال الفلسطيني عبر العقود ساهم في شغل الاسرائيليين في مقاومة الداخل الفلسطيني عن أطماعهم التوسعية في المنطقة".وأضاف: "أي منصف يعرف إن بعيدًا عن تجار القضية والمتاجرين بالدماء فيه ناس كتير صبرت واحتسبت وتشبثت وضحت بالغالي ودول ليهم قلبي مش بس التحية.. وحبي لأهل فلسطين هيكون لولادي ⁧‫وصية".