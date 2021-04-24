الناشط المصري "وائل غنيم" يُعلق على أحداث القدس
رام الله - دنيا الوطن
علّق الناشط المصري وائل غنيم، أحد قادة ثورة 25 يناير، على ثورة شباب القدس ضد المحتل الإسرائيلي.
وقال غنيم، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "النضال الفلسطيني عبر العقود ساهم في شغل الاسرائيليين في مقاومة الداخل الفلسطيني عن أطماعهم التوسعية في المنطقة".
وأضاف: "أي منصف يعرف إن بعيدًا عن تجار القضية والمتاجرين بالدماء فيه ناس كتير صبرت واحتسبت وتشبثت وضحت بالغالي ودول ليهم قلبي مش بس التحية.. وحبي لأهل فلسطين هيكون لولادي وصية".
علّق الناشط المصري وائل غنيم، أحد قادة ثورة 25 يناير، على ثورة شباب القدس ضد المحتل الإسرائيلي.
وقال غنيم، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "النضال الفلسطيني عبر العقود ساهم في شغل الاسرائيليين في مقاومة الداخل الفلسطيني عن أطماعهم التوسعية في المنطقة".
وأضاف: "أي منصف يعرف إن بعيدًا عن تجار القضية والمتاجرين بالدماء فيه ناس كتير صبرت واحتسبت وتشبثت وضحت بالغالي ودول ليهم قلبي مش بس التحية.. وحبي لأهل فلسطين هيكون لولادي وصية".
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