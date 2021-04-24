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الناشط المصري "وائل غنيم" يُعلق على أحداث القدس

الناشط المصري "وائل غنيم" يُعلق على أحداث القدس
وائل غنيم
رام الله - دنيا الوطن
علّق الناشط المصري وائل غنيم، أحد قادة ثورة 25 يناير، على ثورة شباب القدس ضد المحتل الإسرائيلي.
 
‏وقال غنيم، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "النضال الفلسطيني عبر العقود ساهم في شغل الاسرائيليين في مقاومة الداخل الفلسطيني عن أطماعهم التوسعية في المنطقة".

وأضاف: "أي منصف يعرف إن بعيدًا عن تجار القضية والمتاجرين بالدماء فيه ناس كتير صبرت واحتسبت وتشبثت وضحت بالغالي ودول ليهم قلبي مش بس التحية.. وحبي لأهل فلسطين هيكون لولادي ⁧‫وصية".

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