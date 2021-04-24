نتنياهو يجري تقييماً في مقر وزارة الجيش بشأن التوتر في الجنوب



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن القصف الصاروخي طال جميع مستوطنات الغلاف، فيما تناقلت مواقع تابعة للمستوطنين أن نحو عشرة صواريخ أطلقت في دقائق معدودة.



وذكرت صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، أن أحد الصواريخ سقط على الطريق العام أمام محطة انتظار ركاب في أشكول، بدون وقوع إصابات، وأحدث أضراراً طفيفة.



وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال القطاع، كما قصفت أرضاً زراعية شرق مدينة رفح، واهدافاً في شمال شرق المدينة، ونقاط رصد على الحدود الشرقية للقطاع.



من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة أغارت على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لـ (حماس) رداً على إطلاق الصواريخ.



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يشق طريقه الآن إلى مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب للمشاركة في تقييم خاص حول التوتر في الجنوب.وسيجري نتنياهو التقييم الساعة 15:00 بمشاركة وزير الجيش، بيني غانتس، ورئيس الأركان، أفيف كوفاخي، ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي وقادة كبار آخرين.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم السبت، بأن مسؤولين دوليين بدأوا صباح اليوم جهوداً للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس في محاولة لنزع فتيل التوتر في الجنوب.ووفق وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، فإنه بعد الأحداث في الجنوب، سيجري وزير الجيش، بني غانتس تقييما للوضع في مقر وزارة الجيش "الكرياه" في الساعة 1:30 بعد الظهر مع رئيس الأركان وقادة مؤسسة الأمن.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حصيلة قصف المقاومة لمناطق الغلاف، خلال ساعات الليل وفجر اليوم.وأعلن المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": أنه خلال ساعات الليلة الماضية أُطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الغلاف".وأضاف: "اعترضت القبة الحديدية 6 منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة، ولذلك ووفق السياسة المتبعة لم يتم اعتراضها".وقبل ذلك، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الجيش قرر عدم فرض أية قيود على الجبهة الداخلية في منطقة "غلاف غزة"، بعد تقييم الوضع في القيادة الجنوبية العسكرية.وكانت صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، أكدت أن قوات الجيش طلبت من سكان مستوطنات غلاف غزة، البقاء بالقرب من الملاجئ والغرف المحصنة.وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال حظر الفعاليات في المناطق المفتوحة، كما قرر إغلاق شاطئ (زيكيم)، وحظر النشاط الزراعي في الحقول القريبة من قطاع غزة.وفي السياق، قالت قناة (كان)، إن الجيش الإسرائيلي شرع في إغلاق مداخل الطرق القريبة من الحدود مع قطاع غزة نتيجة التوتر.يأتي ذلك بعدما وقت قليل، من إطلاق المقاومة الفلسطينية، فجر السبت، رشقات صاروخية متعددة على مواقع ومستوطنات مختلفة في غلاف قطاع غزة.ودوت صفارات الإنذار في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان، كما دوت عدة مرات في موقع كيسوفيم شرق غزة، وفي منطقة أشكول ونتيف هعسراه.