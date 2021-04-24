أردوغان وبايدن يتفقان على العمل المشترك لتوسيع التعاون

أردوغان وبايدن

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون بين البلدين.



وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيسين اتفقا في اتصال هاتفي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل.



وأشار البيان إلى أن أردوغان أكد لبايدن أهمية حل قضايا مثل وجود تنظيم "غولن" الإرهابي في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لـ"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.



وشدد الرئيس التركي على أن حل تلك القضايا مهم لنقل العلاقات التركية الأمريكية إلى مستويات أعلى.



​​​​​​​وأضاف البيان أن "الرئيسين اتفقا على أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون على أساس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة".



وفي وقت سابق اليوم، ذكر البيت الأبيض في بيان، أن الرئيسين سيبحثان خلال اجتماعهما المرتقب في العاصمة البلجيكية بروسكل "القضايا الثنائية والإقليمية".



وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن "اهتمامه بعلاقة ثنائية بناءة" مع تركيا.



ويعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الأول من نوعه منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.