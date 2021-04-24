دولي

بأكبر زيادة يومية .. نحو 890 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعالم

بأكبر زيادة يومية .. نحو 890 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالعالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى منتصف اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين واكثر من 101 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 146 مليونا وما يزيد عن 298 ألف إصابة، تعافى منهم 124 مليونا واكثر من 436 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 897 ألف و252 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,249 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2,866 وفاة)، والهند (2،621 وفاة)، واميركا (790 وفاة)، والأرجنتين (556 وفاة)، وبولندا (541 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند التي اصبحت تسجل حصيلة اصابات مرتفعة جدا بلغت (345,147 إصابة)، وأميركا (66,515 إصابة)، والبرازيل (65,971 إصابة)، وتركيا (49,438 إصابة)، وفرنسا (32,340 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (585,075 وفاة)، والبرازيل (386,623 وفاة)، والمكسيك (214,504 وفيات)، والهند (189,549 وفاة)، وبريطانيا (127,385 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,735,704 إصابات)، والهند ((16,610,481 إصابة، والبرازيل (14,238,110 إصابات)، وفرنسا (5,440,946 إصابة)، وروسيا (4,744,961 إصابة).

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