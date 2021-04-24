دولي

بعد ثلاثة أيام من فقدانها.. إندونيسيا تعلن العثور على غواصة بعمق 850 متراً

بعد ثلاثة أيام من فقدانها.. إندونيسيا تعلن العثور على غواصة بعمق 850 متراً
أثناء البحث على الغواصة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإندونيسي عن اكتشاف الغواصة التابعة له التي فقد الاتصال بها قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 مترا.

وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر اليوم السبت، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأقر الجيش بأنه لا يستطيع حاليا التأكد مما إذا كان هناك أي ناجين في الغواصة التي كان على متنها 53 بحارا.

وأكد الجيش انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة.

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