تركيا: الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام باب العامود بالقدس القديمة "خطيرة ومقلقة"

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية التركية، إن الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية أمام "باب العامود" في القدس القديمة "خطيرة ومقلقة".



جاء ذلك في بيان للوزارة حول الأعمال الاستفزازية للمستوطنين العنصريين في القدس الشرقية، الخميس.



وأضاف البيان أن "الأعمال الاستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية تعيش في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الخميس) أمام باب العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وتابع: "نشعر بقلق إزاء إصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال الاشتباكات واعتقال قوات الأمن الإسرائيلية بعضهم".



ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين العنصريين، وتهيئة مناخ ملائم لتحقيق السلام والتسامح بدلاً من الاستفزاز والكراهية خلال شهر رمضان.