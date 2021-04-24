المؤتمر العام للأحزاب العربية يحيي انتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

تتوجه الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بالتحية ، وكل معاني الاعتزاز والافتخار إلى شعبنا الفلسطيني المناضل في القدس المحتلة، وهو يخوض ملحمة عز وفخار بتصديه ومقاومته البطولية للاعتداءات الصهيونية المتكررة على المصلين في المسجد الأقصى، ووقفة مجاهديه الشجاعة عند باب

العامود في البلدة القديمة.



وخصت الأمانة العامة بالتحية الشباب الأبطال المدافعين عن المسجد الأقصى ، وهم سندته الحقيقيين وحراسه المؤمنين .



كما وأعلنت تضامننا الكامل مع شعبنا الفلسطيني المقاوم والثائر .

المتمسك بحقوقه التاريخية والمدافع عنها ، مؤكداً أن الرهان الأول والأخير هو على إرادة شعبنا وفعله البطولي على الأرض .



وأن البوصلة لنا جميعاً هي القدس كل القدس لا شرقية ولا غربية، ومنها إلى فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر.



وتقول: إننا إذ ندين ونستنكر الإجرام الصهيوني ، والاعتداءات المتكررة على أهلنا في القدس المحتلة . واستخدام السلاح ضد المقدسيين ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة جريح من الأبطال المنتفضين واعتقال العشرات منهم .



وأضافت: "فإننا نحذر من الاعتداءات الوحشية من قطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين الصائمين والمصلين ، ومن مشاريع الصهاينة المتطرفين (منظمات المعبد)، التي تستهدف المسجد الأقصى ، ومن مخططاتهم الإجرامية لاقتحامه في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لمناسبة ما يسمى "يوم القدس" بالتقويم العبريّ .



وأعلنت تضامنها الكامل مع أهلنا وندعو الفصائل الفلسطينية أولاً،

والقوى والأحزاب والهيئات العربية والدولية ثانياً ، إلى التضامن الكامل مع أهلنا وتقديم كل أنواع الدعم اللازم لهذه الانتفاضة الرمضانية المباركة .