الرئيس الفرنسي: لن نتنازل عن شيء في المعركة ضد "الإرهاب الإسلامي"

من مكان مقتل شرطية بالطعن على يد مواطن تونسي قرب باريس

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رام الله - دنيا الوطن

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مقتل موظفة إدارية في الشرطة بضاحية رامبوييه، في اعتداء بالسكين نفذه مواطن تونسي.



وغرّد ماكرون عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا: "في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء".



وأضاف ماكرون، والذي كان في عاصمة تشاد نجامينا لحضور مراسم تشييع الرئيس التشادي إدريس ديبي: "كانت شرطية. ستيفاني قُتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثا أليمة"، في إشارة إلى قطع رأس المدرس صامويل باتي عام 2020 وقتل شرطيَين في حزيران/يونيو 2016 في الضاحية نفسها من المنطقة الباريسية.



وأعلنت نيابة فرساي، أن رجلا قتل بالسكين شرطية في مركز شرطة رامبوييه على بعد 60 كلم من باريس، قبل توقيفه وإصابته بالرصاص على أيدي شرطيين.



وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في "اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقالت الحكومة الفرنسية في بيان: "رئيس الوزراء ووزير الداخلية (...) سيعبران عن دعمهما لزملاء الضحية ومن خلالهم لمجمل الشرطة الوطنية" وقوات الأمن "التي استُهدفت مرة جديدة".