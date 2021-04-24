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الجزائر: الآلاف يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالديمقراطية ووقف العنف والظلم ضد الناشطين

الجزائر: الآلاف يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالديمقراطية ووقف العنف والظلم ضد الناشطين
مسيرات في الجزائر - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر آلاف الجزائريين في "الجمعة 114" للحراك الشعبي من أجل المطالبة بالديمقراطية ووقف "العنف والظلم والقمع" ضد الناشطين وإطلاق سراح معتقلي الرأي.

وكانت التعبئة قوية في مسيرة انطلقت من أحياء بلوزداد، وباب الواد في العاصمة، وكذلك من شارع ديدوش مراد حيث التقى الجميع قبل أن ينتقلوا إلى شارع "عسلة حسين" المركز الجديد للتجمع منذ تضييق الخناق على ساحة البريد المركزي، القلب النابض للتظاهرات منذ بداية الحراك في شباط/فبراير 2019.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها شعار "الجمعة 114، أوقفوا: العنف والظلم والقمع" ورفع آخر يافطة مكتوب عليها "الحرية للمعتقلين، لم يفعلوا شيئا"، كما كتب آخر "الحرية لمعتقلي الرأي في أقرب وقت" و"الحراك لا يمس بأمن الدولة، حرّروا المعتقلين"، كما نقل موقع (فرانس 24).

ورغم الانتشار القوي لرجال الشرطة عبر المحاور الرئيسية للعاصمة وأمام المباني الحكومية إلا ان المتظاهرين ساروا في هدوء مرددين شعارات "دولة مدنية وليس عسكرية" و"أطلقوا سراح المساجين حتى يصوموا معنا".

يشار إلى أن الشرطة أوقفت الثلاثاء الماضي، ثمانية أشخاص بتهم كتابة لافتات يستخدمها المتظاهرون وهم متهمون بـ "النشاط في جمعية غير مرخصة وتتلقى تمويلا من سفارة أجنبية".

وظهرت لافتات ضد فرنسا، والرئيس إيمانويل ماكرون المتهم من قبل الحراك بدعم الرئيس عبد المجيد تبون، ولافتات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

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