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بسبب المخدرات.. السعودية تحظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان

بسبب المخدرات.. السعودية تحظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان
كمية كبيرة من المخدرات كانت في طريقها للسعودية من لبنان عن طريق الفواكه
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام سعودية، بينها التلفزيون الرسمي: إن المملكة قررت الجمعة منع دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها، بسبب زيادة في تهريب المخدرات.

وكتبت وكالة الأنباء السعودية: "المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها".

ولاحظت الجهات المعنية في السعودية، تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".

وتظهر بيانات سعودية رسمية أن إجمالي صادرات لبنان للسعودية بلغ 273.1 مليون ريال (72.82 مليون دولار) في الربع الأخير من 2020، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

يأتي ذلك في وقت يتجرع فيه لبنان مرارة أزمة مالية طاحنة، تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وفقدت الليرة حوالي 90 بالمئة من قيمتها وأصبح الدولار نادر الوجود.

وقالت الخارجية اللبنانية في وقت لاحق الجمعة إنها أحيطت علما بقرار الحظر الذي اتخذته السعودية عبر السفارة وتم رفع الأمر إلى كبار المسؤولين.

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