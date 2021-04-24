الولايات المتحدة تصدر قراراً جديداً بشأن لقاح "جونسون آند جونسون"





وبذلك تنهي الولايات المتحدة تعليقاً استمر عشرة أيام للتحقيق في صلة اللقاح بحالات تجلط دموي نادرة للغاية لكن قد تكون مميتة.



وتضمن بيان مشترك للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء، في أنه سيتم تحذير الأنظمة الصحية ومن يحصلون على اللقاح من مخاطر أعراض قد تكون مميتة تتضمن تجلطات دموية حادة وانخفاض الصفائح الدموية.



وذكرت إدارة الغذاء والدواء، بأن القرار يسري بأثر فوري، فيما يمهد لاستئناف التطعيم باللقاح السبت على أقرب تقدير، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأوضحت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه "بناء على تحليل معمق، هناك صلة على الأرجح، لكن المخاطر ضئيلة للغاية".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئات التنظيمية الرئيسية للقطاع الصحي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستستأنف استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" للوقاية من (كوفيد-19).