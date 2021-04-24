إسرائيل: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ عام
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، حيث انخفض عدد حالات فيروس (كورونا) النشطة إلى أقل من 1900، فيما بلغ عدد المرضى بحالة خطيرة، إلى 160، فيما يخضع 97 من هؤلاء للتنفس الاصطناعي.
ولأول مرة منذ حوالي عام، لم تسجل أمس في إسرائيل، أي حالة وفاة، حيث بقي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 6,346.
ومع ذلك، سجل أمس ارتفاع آخر في مؤشر انتقال العدوى، الذي بلغ 0.82، وقد تم تشخيص 129 إصابة جديدة أمس، من مجمل الفحوص الذي بلغ 35,027.
يستمر تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، حيث انخفض عدد حالات فيروس (كورونا) النشطة إلى أقل من 1900، فيما بلغ عدد المرضى بحالة خطيرة، إلى 160، فيما يخضع 97 من هؤلاء للتنفس الاصطناعي.
ولأول مرة منذ حوالي عام، لم تسجل أمس في إسرائيل، أي حالة وفاة، حيث بقي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 6,346.
ومع ذلك، سجل أمس ارتفاع آخر في مؤشر انتقال العدوى، الذي بلغ 0.82، وقد تم تشخيص 129 إصابة جديدة أمس، من مجمل الفحوص الذي بلغ 35,027.
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