إسرائيل: لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) للمرة الأولى منذ عام



ومع ذلك، سجل أمس ارتفاع آخر في مؤشر انتقال العدوى، الذي بلغ 0.82، وقد تم تشخيص 129 إصابة جديدة أمس، من مجمل الفحوص الذي بلغ 35,027.

ولأول مرة منذ حوالي عام، لم تسجل أمس في إسرائيل، أي حالة وفاة، حيث بقي عدد الوفيات منذ ظهور الجائحة 6,346.