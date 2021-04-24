نفتالي بينت يشرع في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل



وأضاف مع ذلك عبر حسابه على موقع (فيسبوك): أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام مثل هذه الحكومة إلا أنه لا يرى أي احتمال أمام نتنياهو لإنجاز مهمة إقامة حكومة يمينية محضة.





وتعقيبا على ذلك، قال حزب (ليكود): إن بينت يريد أن يصبح رئيس وزراء بأي ثمن، حتى ولو كان في حكومة يسار.



وفي غضون ذلك، بدأت أحزاب في كتلة اليسار، ببلورة شروطها للانضمام إلى ائتلاف برئاسة، لابيد وبينيت .



وعلم أن حزب (العمل) يطالب بحقيبتي العدل أو المالية والتربية والتعليم أو الداخلية، وذلك في الوقت الذي يصر فيه لابيد على إقامة حكومة صغيرة فيها 20 وزيراً على الأكثر، ويتوقع أن يكون هناك جدل حامي الوطيس حول توزيع الحقائب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وقال رئيس (القائمة الموحدة)، منصور عباس إنه لم يحسم أمره بعد في مسألة تأييده، لأي من المعسكرين إلا أنه قال: إن فرصة معسكر التغيير أصبحت واردة أكثر حالياً.



وأضاف أنه قرر ذلك في اللحظة التي أدرك فيها أنه لا نية لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، اختيار أي من الإمكانيتيْن المطروحتين لتشكيل حكومة يمين.