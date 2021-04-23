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وفاة شقيق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفاة شقيق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
توفي عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك، وفق ما نقله وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة.

وقال حسن الغندور، أحد مؤسسي حركة "أبناء مبارك": إنه تواصل صباح اليوم مع نجلة عصام الدين مبارك، التي أكدت له وفاة والدها، قبل ساعات، إثر وعكة صحية بعد صراع طويل مع المرض.

وأضاف الغندور، في تصريحات لصحيفة (الوطن) المصرية، أن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان يقيم في القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية، وكان يتسم بالتواضع والهدوء، ويحافظ على العيش كشخص طبيعي وعادي دون لفت الأنظار إليه باعتباره شقيقا للرئيس.

وتابع أن الراحل كان يعمل في أحد البنوك الكبرى، وكان على علاقة طيبة مع الرئيس السابق، حيث توفى عن عمر يناهز 65 عاما.

وكان الظهور الأخير لعصام الدين مبارك، خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في شباط/ فبراير الماضي، وسبقها ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء اللذين أقيما بعد رحيله.

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