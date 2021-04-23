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عربي

البرلمان العربي يستنكر الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس

البرلمان العربي يستنكر الانتهاكات الاسرائيلية بالقدس
جانب من مواجهات القدس
رام الله - دنيا الوطن
استنكر البرلمان العربي بشدة ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في أحياء القدس الشريف والتي اسفرت عن مئات الجرحى بالإضافة إلى تحريض المستوطنين والجماعات اليمنية المتطرفة على قتلهم والمساس بممتلكاتهم، مشددا على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين وخط أحمر.

وحمل البرلمان العربي في بيان له اليوم الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المواجهات الخطيرة وما سينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.

وقال البرلمان العربي في بيانه: إن قوات الاحتلال تسعى لمنع مشاركة المواطنين الفلسطينيين في القدس في العملية الانتخابية وهذا يمثل اعتداء واضحا وصريحا على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف.

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