عاجل

  • أ ف ب: بوتين يعلن عشرة أيام عطلة في روسيا في مايو لمكافحة فيروس (كورونا)

دولي

إسرائيل تبلغ واشنطن رفضها للاتفاق النووي المتبلور في محادثات فيينا

إسرائيل تبلغ واشنطن رفضها للاتفاق النووي المتبلور في محادثات فيينا
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المستوى السياسي في إسرائيل، في ختام جلسته مساء أمس، تعليماته إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين سيتوجهون الى واشنطن الأسبوع المقبل، للإعراب عن الرفض للاتفاق المتبلور مع ايران وعدم البحث فيه.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الحديث يدور عن العودة إلى اتفاق فيينا، وهو يشكل خطراً على إسرائيل والمنطقة.

وقال مصدر سياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكد خلال الجلسة، بأن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي وليست ملتزمة به، وإنما ملتزمة في مصالحها الأمنية وستعمل بمقتضاها فقط، وتحافظ على حرية عملها. 

وسيلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، ورئيس (موساد)،  ورئيس مجلس الامن القومي نظراءه في واشطن لمناقشة محادثات فيينا. 

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، غلعاد اردان، إن إسرائيل لا تعمل ضد الاتفاق المحتمل بين إيران والدول العظمى، و"بالتوازي لن تلتزم به وستستمر في الدفاع عن أمن مواطنيها".

وأوضح أردان، بأن الإدارة الأمريكية تحترم المبدأ القاضي بحق إسرائيل في الحفاظ على أمنها، إلا أن الهدف هو التوصل إلى أوسع تنسيق بين الدولتين في هذا الموضوع. 

وأكد أن تل أبيب ترفض مطالبة طهران برفع العقوبات عنها لقاء عودتها إلى الاتفاق، مضيفا: أن هذا الاتفاق سيتيح لها الحصول على قنبلة نووية خلال فترة قصيرة من الزمن نسبيا مما يثير قلق القيادة في إسرائيل.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: 111 إصابة جديدة فقط بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: 111 إصابة جديدة فقط بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بحث: جرعتان من لقاح &#34;فايزر&#34; تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%

بحث: جرعتان من لقاح "فايزر" تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%

رئيس وزراء فرنسا: ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا

رئيس وزراء فرنسا: ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا

كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام

كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تستقبل ممثل الشؤون الإنسانية بالقنصلية الفرنسية في مقرها بغزة

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تستقبل ممثل الشؤون الإنسانية بالقنصلية الفرنسية في مقرها بغزة

الأزهر يدين انتهاكات الاحتلال لعرقلة الانتخابات الفلسطينية

الأزهر يدين انتهاكات الاحتلال لعرقلة الانتخابات الفلسطينية

حزب الشعب يدعو إلى أوسع دعم لشعبنا في القدس وتعزيز صموده ونضاله

حزب الشعب يدعو إلى أوسع دعم لشعبنا في القدس وتعزيز صموده ونضاله

&#34;التحرير الفلسطينية&#34;: القدس شعلة المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه

"التحرير الفلسطينية": القدس شعلة المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه

مرشح عن &#34;القدس موعدنا&#34;:ما يحدث بالقدس يثبت صحة التوجه بضرورة فرض الانتخابات على الاحتلال

مرشح عن "القدس موعدنا":ما يحدث بالقدس يثبت صحة التوجه بضرورة فرض الانتخابات على الاحتلال

وفاة قنصل فلسطين لدى الهند بفيروس (كورونا)

وفاة قنصل فلسطين لدى الهند بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية بمحيط القدس وتحد من دخول المئات للأقصى

قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية بمحيط القدس وتحد من دخول المئات للأقصى

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

منوعات

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف &#34;عايزة تلفت النظر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف "عايزة تلفت النظر".. ما القصة ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة &#34;طيور الجنة&#34; ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" ؟

عربي

سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد

سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد

ليبيا: غرق زورق مطاطي يقل 130 مهاجراً لم ينج منهم أحد

ليبيا: غرق زورق مطاطي يقل 130 مهاجراً لم ينج منهم أحد

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية