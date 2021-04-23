إسرائيل تبلغ واشنطن رفضها للاتفاق النووي المتبلور في محادثات فيينا





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الحديث يدور عن العودة إلى اتفاق فيينا، وهو يشكل خطراً على إسرائيل والمنطقة.



وقال مصدر سياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكد خلال الجلسة، بأن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي وليست ملتزمة به، وإنما ملتزمة في مصالحها الأمنية وستعمل بمقتضاها فقط، وتحافظ على حرية عملها.





وسيلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، ورئيس (موساد)، ورئيس مجلس الامن القومي نظراءه في واشطن لمناقشة محادثات فيينا.



وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، غلعاد اردان، إن إسرائيل لا تعمل ضد الاتفاق المحتمل بين إيران والدول العظمى، و"بالتوازي لن تلتزم به وستستمر في الدفاع عن أمن مواطنيها".





وأوضح أردان، بأن الإدارة الأمريكية تحترم المبدأ القاضي بحق إسرائيل في الحفاظ على أمنها، إلا أن الهدف هو التوصل إلى أوسع تنسيق بين الدولتين في هذا الموضوع.





وأكد أن تل أبيب ترفض مطالبة طهران برفع العقوبات عنها لقاء عودتها إلى الاتفاق، مضيفا: أن هذا الاتفاق سيتيح لها الحصول على قنبلة نووية خلال فترة قصيرة من الزمن نسبيا مما يثير قلق القيادة في إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المستوى السياسي في إسرائيل، في ختام جلسته مساء أمس، تعليماته إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين سيتوجهون الى واشنطن الأسبوع المقبل، للإعراب عن الرفض للاتفاق المتبلور مع ايران وعدم البحث فيه.