إسرائيل: 111 إصابة جديدة فقط بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بلغ عدد الاصابات النشطة بفيروس (كورونا) المستجد، في إسرائيل، حتى صباح أمس الخميس، 2045 إصابة.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد تم تشخيص 111 إصابة جديدة فقط، ووصفت حالة 169 بالخطيرة، ويستعين من بينهم 96 شخصاً بأجهزة تنفس، فيما وقد بلغ اجمالي الوفيات منذ انتشار الجائحة 6346.









ووصف وزير الصحة، يولي ادلشتاين، ذلك بـ "إنجاز هائل لجهاز الصحة ومواطني إسرائيل".





رام الله - دنيا الوطنوتلقى أكثر من خمسة ملايين شخص في إسرائيل، الجرعتين من اللقاح ضد (كورونا) منذ انطلاق حملة التطعيم قبل حوالي أربعة أشهر.