بحث: جرعتان من لقاح "فايزر" تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%





كما أظهر البحث، بأن نجاعة جرعة واحدة من اللقاح تبلغ 57%)، وأن تلقي الجرعة الأولى فقط تخفض الفرصة لمعاناة الأعراض بـ 72% من الحالات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلة (مكان).



رام الله - دنيا الوطنيشير بحث جديد أجرته جامعة "أوكسفورد" البريطانية، إلى أن الجرعتين من اللقاح من صنع "فايزر" تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%، والإصابة بالفيروس بنسبة 70%.