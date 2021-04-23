بحث: جرعتان من لقاح "فايزر" تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%
رام الله - دنيا الوطن
يشير بحث جديد أجرته جامعة "أوكسفورد" البريطانية، إلى أن الجرعتين من اللقاح من صنع "فايزر" تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%، والإصابة بالفيروس بنسبة 70%.
يشير بحث جديد أجرته جامعة "أوكسفورد" البريطانية، إلى أن الجرعتين من اللقاح من صنع "فايزر" تجنّبان متلقيهما معاناة أعراض (كورونا) بنسبة 90%، والإصابة بالفيروس بنسبة 70%.
كما أظهر البحث، بأن نجاعة جرعة واحدة من اللقاح تبلغ 57%)، وأن تلقي الجرعة الأولى فقط تخفض الفرصة لمعاناة الأعراض بـ 72% من الحالات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلة (مكان).
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