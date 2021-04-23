دولي

رئيس وزراء فرنسا: ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا

رئيس وزراء فرنسا: ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن بلاده تبدو وكأنها تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لوباء فيروس (كورونا).

وقال في تصريح نقله موقع (فرانس 24): إن "ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا"، مضيفاً أن انتشار العدوى قل بشكل ملحوظ خلال العشرة أيام الماضية قائلا إنه لاحظ "انخفاضا حقيقيا في انتشار العدوى منذ عشرة أيام".

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، أنّ فرنسا بلغت أيضاً "ذروة حالات العلاج في المستشفيات".

يشار إلى أنه سيتم إنهاء حظر التنقل خلال ساعات النهار، فيما يتم إعادة فتح المحلات التجارية وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية اعتبارا من منتصف شهر آيار/مايو.

أخبار ذات صلة

كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام

كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من (كورونا)

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من (كورونا)

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مرشح عن &#34;القدس موعدنا&#34;:ما يحدث بالقدس يثبت صحة التوجه بضرورة فرض الانتخابات على الاحتلال

مرشح عن "القدس موعدنا":ما يحدث بالقدس يثبت صحة التوجه بضرورة فرض الانتخابات على الاحتلال

وفاة قنصل فلسطين لدى الهند بفيروس (كورونا)

وفاة قنصل فلسطين لدى الهند بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تشدد إجراءاته العسكرية بمحيط القدس وتحد من دخول المئات للأقصى

قوات الاحتلال تشدد إجراءاته العسكرية بمحيط القدس وتحد من دخول المئات للأقصى

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد المقبل

الطقس في فلسطين: أجواء حارة حتى يوم الأحد

الطقس في فلسطين: أجواء حارة حتى يوم الأحد

دعوات فلسطينية لأكبر حشد في المسجد الأقصى في صلاة الجمعة

دعوات فلسطينية لأكبر حشد في المسجد الأقصى في صلاة الجمعة

بحر يدعو فصائل المقاومة الفلسطينية للعمل على حماية شعبنا بالقدس

بحر يدعو فصائل المقاومة الفلسطينية للعمل على حماية شعبنا بالقدس

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: عدونا لا يعرف إلا لغة القوة ولن يرحل عن أرضنا إلا بالقوة

"المقاومة الشعبية": عدونا لا يعرف إلا لغة القوة ولن يرحل عن أرضنا إلا بالقوة

منوعات

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف &#34;عايزة تلفت النظر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف "عايزة تلفت النظر".. ما القصة ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة &#34;طيور الجنة&#34; ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" ؟

عربي

سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد

سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد

ليبيا: غرق زورق مطاطي يقل 130 مهاجراً لم ينج منهم أحد

ليبيا: غرق زورق مطاطي يقل 130 مهاجراً لم ينج منهم أحد

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية