رئيس وزراء فرنسا: ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، أن بلاده تبدو وكأنها تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لوباء فيروس (كورونا).



وقال في تصريح نقله موقع (فرانس 24): إن "ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا"، مضيفاً أن انتشار العدوى قل بشكل ملحوظ خلال العشرة أيام الماضية قائلا إنه لاحظ "انخفاضا حقيقيا في انتشار العدوى منذ عشرة أيام".



وأكد رئيس الوزراء الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، أنّ فرنسا بلغت أيضاً "ذروة حالات العلاج في المستشفيات".



يشار إلى أنه سيتم إنهاء حظر التنقل خلال ساعات النهار، فيما يتم إعادة فتح المحلات التجارية وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية اعتبارا من منتصف شهر آيار/مايو.