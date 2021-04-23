سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد





وأسفر ذلك عن إصابة عسكري عراقي بجروح، في أحدث حلقة من مسلسل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.



وقال المسؤول، الذي طلب التحفظ على هويته: إن الصواريخ الثلاثة سقطت في القاعدة الجوية في الجزء الذي تشغله القوات العراقية وليس القوات الأمريكية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول أمني عراقي، بسقوط ثلاثة صواريخ ليل الخميس-الجمعة، على قاعدة عسكرية بمطار بغداد تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أمريكية.