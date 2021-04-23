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ليبيا: غرق زورق مطاطي يقل 130 مهاجراً لم ينج منهم أحد

ليبيا: غرق زورق مطاطي يقل 130 مهاجراً لم ينج منهم أحد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عثرت وكالة (فرونتكس) الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على حُطَام زورق مطاطي غارق قبالة السواحل الليبية كان على متنه 130 مهاجرا غير شرعي. 

وأعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية أنّها رصدت قبالة السواحل الليبية حوالى عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطّاطي انقلب رأساً على عقب.

وقالت المنظمة الإغاثية الأوروبية إنّها تلقّت الثلاثاء الماضي، بلاغاً من "آلارم فون"، الهيئة التطوّعية التي تدير "خطاً ساخناً" لعمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، بشأن مهاجرين يعانون من مصاعب ووجود ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وأوضحت "إس أو إس ميديتيرانيه" أنّه على الإثر توجّهت سفينة الإنقاذ التابعة لها "أوشن فايكينغ" بالإضافة إلى سفينتي شحن أخريين إلى المنطقة وسط طقس عاصف وصل فيه ارتفاع الموج إلى ستة أمتار، بينما تمكنت إحدى سفينتي الشحن من رصد ثلاث جثث، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقالت لويرزا ألبيرا، منسّقة البحث والإنقاذ على متن أوشن فايكينغ في بيان: إنّه "منذ وصولنا إلى مكان الحادث اليوم، لم نعثر على أي ناجين في حين تمكنّا من رؤية ما لا يقلّ عن عشر جثث بالقرب من حطام" الزورق.

وقالت الصحافية الفرنسية إيمانويل شاز، عبر الهاتف من على متن سفينة الإنقاذ إنّه "لم يعد هناك أمل بالعثور على ناجين"، مؤكّدة أنها رأت "الكثير من الجثث".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قالتا الأسبوع الماضي إنّ 41 شخصاً على الأقلّ، من بينهم طفل، لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية بعد غرق قارب كان على متنه مهاجرون أفارقة يحاولون الوصول إلى أوروبا.

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