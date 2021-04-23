كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام





ويدور الحديث عن كوخافي ورئيس (موساد)، يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي، مئير بن شبات.



رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال، أفيف كوخافي، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة يوم الأحد القادم، تستغرق خمسة أيام.وسيجري كوخافي وفق بيان للمتحدث، خلال الزيارة، لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي، بينهم مستشار الأمن القومي، جيك ساليفان، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئات الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة (سوكوم)، ريتشارد كلارك.وأضاف بأن اللقاءات المرتقبة ستتناول كافة التحديات الأمنية المشتركة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأربعاء الماضي، بأن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار سيتوجهون إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لاجراء محادثات مع شخصيات رفيعة في الإدارة الامريكية، وذلك على خلفية التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي.