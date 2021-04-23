عاجل

  • "الصحة" بغزة:تعافي 1923 حالة جديدة من مصابي (كورونا) و13 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة (كورونا)

  • "الصحة" بغزة: إجراء 3228 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

دولي

كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام

كوخافي في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأحد القادم تستغرق خمسة أيام
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال، أفيف كوخافي، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة يوم الأحد القادم، تستغرق خمسة أيام.

وسيجري كوخافي وفق  بيان للمتحدث، خلال الزيارة، لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي، بينهم مستشار الأمن القومي، جيك ساليفان، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئات الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة (سوكوم)، ريتشارد كلارك.

وأضاف بأن اللقاءات المرتقبة ستتناول كافة التحديات الأمنية المشتركة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأربعاء الماضي، بأن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار سيتوجهون إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لاجراء محادثات مع شخصيات رفيعة في الإدارة الامريكية، وذلك على خلفية التقدم الذي طرأ في مفاوضات فيينا حول إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي.

ويدور الحديث عن كوخافي ورئيس (موساد)، يوسي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي، مئير بن شبات.

أخبار ذات صلة

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من (كورونا)

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من (كورونا)

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

الصحة التركية: 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية: 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات فلسطينية لأكبر حشد في المسجد الأقصى في صلاة الجمعة

دعوات فلسطينية لأكبر حشد في المسجد الأقصى في صلاة الجمعة

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: عدونا لا يعرف إلا لغة القوة ولن يرحل عن أرضنا إلا بالقوة

"المقاومة الشعبية": عدونا لا يعرف إلا لغة القوة ولن يرحل عن أرضنا إلا بالقوة

غزة: قرار وزاري بتخفيض رسوم الاتجار بأجهزة الاتصالات

غزة: قرار وزاري بتخفيض رسوم الاتجار بأجهزة الاتصالات

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته بالقدس

رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته بالقدس

مصطفى البرغوثي: شباب القدس أثبتوا أنهم حماة مدينتهم بوجه فاشية المستوطنين

مصطفى البرغوثي: شباب القدس أثبتوا أنهم حماة مدينتهم بوجه فاشية المستوطنين

فتح: خروج المقدسيين للتصدي للاحتلال يؤكد أن من راهن على كسر إرادة الفلسطينيين واهم

فتح: خروج المقدسيين للتصدي للاحتلال يؤكد أن من راهن على كسر إرادة الفلسطينيين واهم

التعليم بغزة تطالب (أونروا) العدول عن قرارها بسحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية

التعليم بغزة تطالب (أونروا) العدول عن قرارها بسحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية

منيب المصري: الانتخابات خط أحمر وإجراءها بالقدس أمر حتمي واختبار للجميع

منيب المصري: الانتخابات خط أحمر وإجراءها بالقدس أمر حتمي واختبار للجميع

منوعات

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف &#34;عايزة تلفت النظر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف "عايزة تلفت النظر".. ما القصة ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة &#34;طيور الجنة&#34; ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" ؟

عربي

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

شاهد: الجراد يغزو مدينة عرسال اللبنانية

شاهد: الجراد يغزو مدينة عرسال اللبنانية

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة