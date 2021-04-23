دولي

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ألمانيا: إجلاء الآلاف بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية
رام الله - دنيا الوطن
اضطر ما يقرب 3 آلاف شخص في ألمانيا، يوم الخميس، إلى مغادرة منازلهم بعد أن عثر عمال البناء على قنبلة تزن 500 كيلوغرام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وساعد في عملية الإجلاء خبراء إبطال مفعول القنابل وحوالى 150 ضابط شرطة، بحسب فضائية (دويتشة فيلة) الألمانية.

وقالت الشرطة في بيان رسمي لها، يوم الخميس، إن عمال بناء في مدينة مانهايم بجنوب ألمانيا اكتشفوا قنبلة جوية تزن 500 كيلوغراما يعود عمرها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أنه تم تفكيك العبوة الناسفة، التي عثر عليها في ثكنة عسكرية أمريكية سابقة.

وأعلنت الشرطة، مساء الخميس، عن نجاح العملية، وقالت إن السكان المحليين يمكنهم العودة إلى منازلهم.

يشار إلى أنه في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، أبطل خبراء التخلص من القنابل 4 قنابل من الحرب العالمية الثانية وسط مدينة غوتنغن، بعد أن قام الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم، والتي أسقطها الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية.

أخبار ذات صلة

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

حريق في السفارة الفرنسية بأفريقيا الوسطى يتسبب بأضرار كبيرة

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى المنتجعات المصرية

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

البنتاغون: إيران حققت تقدما في تصميم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من (كورونا)

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثالثة من (كورونا)

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

ما هي مواصفات صاروخ (SA-5) السوري الذي استهدف منطقة ديمونا

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن الولاية رقم 51

الصحة التركية: 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية: 54791 إصابة و354 وفاة جديدة بـ(كورونا)

(كان): انقلاب شاحنة إسرائيلية كانت تقل دبابات وآليات ثقيلة قرب الحدود اللبنانية

(كان): انقلاب شاحنة إسرائيلية كانت تقل دبابات وآليات ثقيلة قرب الحدود اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: شباب القدس أثبتوا أنهم حماة مدينتهم بوجه فاشية المستوطنين

مصطفى البرغوثي: شباب القدس أثبتوا أنهم حماة مدينتهم بوجه فاشية المستوطنين

التعليم بغزة تطالب (أونروا) العدول عن قرارها بسحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية

التعليم بغزة تطالب (أونروا) العدول عن قرارها بسحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية

منيب المصري: الانتخابات خط أحمر وإجراءها بالقدس أمر حتمي واختبار للجميع

منيب المصري: الانتخابات خط أحمر وإجراءها بالقدس أمر حتمي واختبار للجميع

باطار التحرك الفلسطيني دولياً.. الهرفي يلتقي مسؤولاً رفيعاً بوزارة الخارجية الفرنسية

باطار التحرك الفلسطيني دولياً.. الهرفي يلتقي مسؤولاً رفيعاً بوزارة الخارجية الفرنسية

الشيخ: ما يجري بالقدس هو معركة السيادة والإصرار على فلسطينية عاصمتنا الأبدية

الشيخ: ما يجري بالقدس هو معركة السيادة والإصرار على فلسطينية عاصمتنا الأبدية

الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة &#34;صحفيون في مواجهة كورونا&#34;

الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

بريطانيا: نتطلع لانتخابات فلسطينية نزيهة ونطالب إسرائيل بتسهيل الانتخابات بالقدس

بريطانيا: نتطلع لانتخابات فلسطينية نزيهة ونطالب إسرائيل بتسهيل الانتخابات بالقدس

منوعات

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: أركان فؤاد يحاسب رامز جلال ويقاضيه.. وهذا ما طلبه

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ياسمين صبري تلفت الأنظار بأحدث إطلالة لها

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تثيران الجدل بعد هذا الغناء

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: كيف علق محمد هنيدي بعد وقوعه في فخ رامز جلال

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: إلهام شاهين تكشف لأول مرة عن سبب إجهاضها وحرمانها من الأمومة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن نقطة ضعفها الوحيدة

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أحمد السقا يفاجئ متابع شن عليه هجومًا قاسي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: أخطر و أعنف مشهد تم حذفه من مسلسل أحمد العوضي

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف &#34;عايزة تلفت النظر&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: إلهام شاهين تهاجم رانيا يوسف "عايزة تلفت النظر".. ما القصة ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة &#34;طيور الجنة&#34; ؟

ما حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة "طيور الجنة" ؟

عربي

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة

الصحة المغربية تسجل 600 إصابة و7 وفيات جديدة بـ(كورونا)

الصحة المغربية تسجل 600 إصابة و7 وفيات جديدة بـ(كورونا)