قتلى وجرحى في انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي العراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الإعلام الأمني العراقي، مقتل مدني واثنين من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى شرقي البلاد.



وجاء في بيان: "أقدمت عناصر تنظيم الدولة على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، الأولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وأضاف البيان: "التفجير أدى إلى استشهاد مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين، فيما قامت القطعات الأمنية بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين".



وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد.



يذكر أن العديد من المناطق العسكرية والمقرات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد وخارجها تتعرض إلى هجمات صاروخية تتكرر من وقت إلى آخر.



وتزايدت في الفترة الماضية، حدة العمليات التي تنفذها جماعات مسلحة ضد المقار الدبلوماسية ومواقع التحالف والولايات المتحدة في العراق، ولم يسفر معظمها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهو الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول أهداف تلك العمليات ومن يقف ورائها.